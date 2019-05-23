وثيقة.. عدم حضور الطريحي لجلسة استجوابه هو ما اطاح به

2019/05/23 | 18:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ اظهرت وثيقة لمجلس محافظة كربلاء اقالة المحافظ عقيل الطريحي مبينا ان عدم حضوره للجلسه هو ما اطاح به.وبينت الوثيقة “عملية الاقالة تمت في جلسة طارئة وتم التصويت بالاغلبية المطلقة وان عملية التصويت جاءت بسبب عدم القناعة باجوبة المحافظ لعدم حضوره الجلسة”.

وكان 17 عضوا من مجلس كربلاء صوتوا على اقالة الطريحي في جلسة طارئة عقدت اليوم لهذا الغرض.

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