الكعبي يوجه بعقد جلسة حوارية لبحث قرارات ملزمة بشأن منع الاستيراد وتفعيل المنتج المحلي

2019/05/23 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ،اليوم الخميس، بعقد جلسة حوارية بعد عيد الفطر برعاية مجلس النواب وبمشاركة لجنتي الزراعة ، والاقتصاد والاستثمار النيابية ، وحضور جميع الجهات والقطاعات والشخصيات والاتحادات ذات العلاقة ،بهدف وضع حلول وقرارات ملزمة بشأن موضوع الاستيراد وتفعيل المنتج الوطني .

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