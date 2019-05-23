عبد الزمان يبحث مع لجنة العمل النيابية آلية تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين

2019/05/23 | 18:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبد الزمان،اليوم الخميس، مع اعضاء لجنة العمل النيابية آلية تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين.

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