2019/05/23 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب يقتل ويحرق في البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: TmIVXrD1p0w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاب يقتل ويحرق في البصرة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شاب يقتل ويحرق في البصرة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).