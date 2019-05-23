الغضبان يعلن عن توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط

2019/05/23 | 18:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، اليوم الخميس، توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط.وقال مكتبه في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إن ” نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، التقى، اليوم، ممثلين عن الخريجين المعتصمين امام مقر الوزارة”.وأكد الغضبان، أن

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