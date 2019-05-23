الكعبي يوجه بعقد جلسة حوارية لبحث قرارات ملزمة بشأن منع الاستيراد وتفعيل المنتج المحلي

2019/05/23 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي، بعقد جلسة حوارية بعد عيد الفطر مباشرة ، يرعاها مجلس النواب وبمشاركة لجنتي الزراعة ، والاقتصاد والاستثمار النيابية ، و حضور جميع الجهات والقطاعات والشخصيات والاتحادات ذات العلاقة ، تهدف الى وضع حلول واقعية وقرارات ملزمة بشأن موضوع الاستيراد وتفعيل المنتج الوطني .وجرى خلال الاجتماع الموسع […]

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