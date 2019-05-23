اكثر من 450 حالة فساد اداري ومالي يكشفها مكتب مفتش عام الداخلية في دوائر الوزارة خلال شهر نيسان

2019/05/23 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتشفت اللجان والمفارز التفتيشية التابعة لمكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في بغداد والمحافظات 467 حالة فساد اداري ومالي في دوائر ومفاصل الوزارة خلال شهر نيسان المنصرم من العام الجاري 2019.و ذكر تقرير صادر عن مكتب المفتش العام أن لجانه ومفارزه التفتيشية التابعة لمديرية التفتيش والعاملة في مكاتبه ببغداد تمكنت من رصد 218 حالة فساد […]

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