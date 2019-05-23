واشنطن تنشر فيديو يكذب ايران بشأن تمكنها من صناعة منظومة صواريخ

2019/05/23 | 18:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشرت وزارة الخارجية الأميركية، مقطعا مصورا كذبت من خلاله معلومات إيرانية عن تمكنها من صناعة منظومة صواريخ دفاعية.

وأوضحت تغريدة تضمنت مقطعا مصورا، نشره فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية، ان احدى منظومات الصواريخ التي تتفاخر ايران بصناعتها محليا في حملاتها الدعائية، وتستخدم لإستهداف الصواريخ والطائرات المسيرة، هي منظومة “سكاي غارد” التي تنتجها شركة اورليكون النمساوية والتي تحمل مواصفات تعود لسنوات الستينات من القرن الماضي.

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