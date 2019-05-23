2019/05/23 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برهم صالح يصل الى الأردن وكالة خطوة برس.

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