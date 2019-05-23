صورة.. انفجار في القائم يوقع ضحايا

2019/05/23 | 18:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بانفجار سيارة مفخخة في قضاء القائم غربي الانبار.

وقال المصدر لشفق نيوز ان سيارة مفخخة انفجرت في منطقة الكرابلة ضمن مدينة القائم، غربي محافظة الانبار.

واضاف المصدر ان الانفجار اسفر عن مقتل شخص واصابة اربعة اخرين بجروح.

من جانبها ذكرت خلية الاعلام الحربي، ان انفجارا حدث بعجلة مفخخة من نوع كيا حمل مركونة في منطقة الكرابلة بقضاء القائم غربي محافظة الانبار، مبينة انها ستذكر التفاصيل في وقت لاحق.

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