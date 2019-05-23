التعادل السلبي يخيم على مواجهة فريقي الحسين والحدود

2019/05/23 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص خيم التعادل السلبي من دون اهداف، على مباراة الحدود وفريق الحسين والتي اقميت على ملعب التاجي ضمن منافسات الاسبوع التاسع من المرحلة الثانية للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.ولم يتمكن اي من الفريقين الوصول الى الشباك، حيث انحصر اللعب في وسط الملعب مع الحذر والتكتل الدفاعي، لتنتهي المواجهة بلا غالب ومغلوب.وبهذا التعادل […]

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