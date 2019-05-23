النفط تعلن توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط

2019/05/23 | 18:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط.وقال الغضبان، في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، لدى لقائه ممثلين عن الخريجين المعتصمين امام مقر الوزارة إن “الوزارة قد عملت على توفير 300 فرصة عمل في الوقت الحالي بصيغة التعاقد مع شركة نفط […]

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