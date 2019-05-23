كتلة نيابية تطالب بارسال وفد عراقي “رفيع المستوى” لامريكا وايران

2019/05/23 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس طالب النائب عن كتلة الحكمة النيابية، علي جاسم الحميداوي، الخميس، بارسال وفد عراقي “رفيع المستوى ” لامريكا وايران لتطويق الأزمة بين الجارية البلدين، معتبرا ذلك مكسبا جديدا للحكومة العراقية في تهدئة الأمور في المنطقة.وقال المحداوي في بيـان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، “في ظل التداعيات الاخيرة التي شهدتها المنطقة والتوتر الحاصل

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