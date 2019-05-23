2019/05/23 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق – فريق التحريرصادق رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس 23 آيار/مايو، على قرار مجلس محافظة نينوى تعيين منصور المرعيد محافظاً.

صادق رئيس الجمهورية برهم صالح على انتخاب منصور المرعيد محافظًا لنينوى خلفًا لنوفل العاكوب

كان مجلس محافظة نينوى انتخب، بجلسة مثيرة للجدل عقدت في 13 آيار/مايو، المرعيد محافظًا جديدًا خلفًا لنوفل العاكوب الذي أقيل بقرار برلماني إثر حادثة عبارة الموصل في 21 آذار/مارس.

وجاءت المصادقة وفق مرسوم جمهوري بتوقيع الرئيس برهم صالح نص على،: "يعين منصور مرعيد عطية الجبوري محافظا لنينوى، وينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".

يشار إلى أن انتخاب المرعيد المنضوي، النائب السابق عن كتلة عطاء التي يرأسها فالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي والمقرب من إيران، أثار خلافات كبيرة داخل القوى السنية، ما أدى إلى تفكك المحور الوطني، وتبادل اتهامات بالعمالة والإرهاب.

اقرأ/ي أيضًا:

بعد ظهور البغدادي..



"داعش" يستغل الأزمة ويسيطر على قرى جنوب الموصل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرسوم جمهوري يثبت المرعيد محافظًا لنينوى ) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرسوم جمهوري يثبت المرعيد محافظًا لنينوى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).