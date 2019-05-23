2019/05/23 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فيديو ..



نصيف تدعو إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب

الخميس

23

ايار

2019 :

06:40 pm

18

دعت النائبة عن إئتلاف دولة القانون عالية نصيف إلى تفعيل الدور

الرقابي لمجلس النواب من خلال إستجواب الوزراء والمسؤولين وتوجيه

الأسئلة إليهم .

اترك تعليقك

ملاحظة: لطفا التعليق يخضع لمراجعة الادارة قبل النشر.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فيديو .. نصيف تدعو إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فيديو .. نصيف تدعو إلى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).