2019/05/23 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الجمهورية برهم صالح يصل الى الأردن في زيارة رسمية

وصل رئيس الجمهورية برهم صالح ،الخميس، الى العاصمة الاردنية عمان.

وقال مكتب صالح في بيان ، إن الاخير "وصل اليوم، الى المملكة

الاردنية الهاشمية، وكان في مقدمة مستقبليه العاهل الاردني

الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الاردني، ووزير الخارجية

وشؤون المغتربين الاردني، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومدير

المخابرات العامة، وأمين عمان، والسفير الأردني في بغداد، والسفيرة

العراقية في عمان وأركان السفارة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية برهم صالح يصل الى الأردن في زيارة رسمية) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية برهم صالح يصل الى الأردن في زيارة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).