انفجار سيارة مفخخة قضاء القائم

2019/05/23 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وسائل إعلام محلية عراقية الخميس بأن سيارة مفخخة انفجرت في بلدة تقع على الحدود مع سوريا في أقصى غرب العراق.

ونقلت عن مصدر أمني قوله إن الانفجار وقع في ناحية الكرابلة التابعة لقضاء القائم غرب محافظة الأنبار.

وتحدثت وسائل الإعلام عن سقوط ضحايا جراء الحادث.

وأعلنت الحكومة العراقية في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 تحرير قضاء القائم من سيطرة تنظيم داعش.

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