مانشستر سيتي يرد على

2019/05/23 | 18:49

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بغداد اليوم/ متابعة

نفى محامي مانشستر سيتي الإنجليزي عضو مجلس إدارة النادي ألبرتو غالاسي، الشائعات بشأن انتقال المدير الفني جوسيب غوارديولا لتدريب يوفنتوس الإيطالي.

وأبلغ غالاسي محطة "سكاي إيطاليا" التلفزيونية، الخميس، أن "التقارير التي تشير إلى أن المدرب الإسباني سيترك سيتي ليتولى تدريب بطل الدوري الإيطالي مجرد هراء".

وأضاف المحامي أن "غوارديولا يريد البقاء في مانشستر".

بغداد اليوم/ متابعة

نشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريراً يوضح موعد انتهاء عقود لاعبي ريال مدريد والقيمة السوقية لكل لاعب، وذلك بعد حملة تجديد العقود التي يقوم بها النادي وقبل الثورة المنتظرة في الميركاتو الصيفي.

ومن المتوقع ان تشهد تشكيل

بغداد اليوم

أعلنت لجنة المسابقات بأتحاد الكرة اليوم الخميس، عن مواعيد مباريات الجولتين 10و11 في المرحلة الثانية بدوري الكرة الممتاز وقبل توقف المنافسة لعشرة ايام بسبب ايام "فيفا دي".

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن"

بغداد اليوم _ خاص

كشفت اللجنة الامنية باتحاد الكرة، الخميس، عن الشوارع التي سيتم قطعها قبل لقاء الشرطة والجوية مساء اليوم على ملعب الشعب الدولي.

وقال نائب رئيس اللجنة عبد الكريم الدوسري في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الفرقة الاولى في ش

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