البرلمان يصوت على قانون الإدارة المالية وينهي قراءة تعديل قانون الانتخابات المحلية

2019/05/23 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب، الخميس، على قانون الادارة المالية الاتحادية، فيما أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية.

وقال مصدر نيابي، إن “مجلس النواب صوت، خلال جلسته الـ21 المنعقدة حالياً، على قانون الادارة المالية الاتحادية”.

وأضاف المصدر، أن “مجلس النواب أنهى القراءة الأولى لمقترح قانون التعديل الأول لقانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية رقم ( 12) لسنة 2018”.

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