العاهل الاردني يستقبل صالح في عمان

2019/05/23 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ استقبل العاهل الاردني الملك عبدالله رئيس الجمهورية برهم صالح في عمان.وذكر بيان لرئاسة الجمهورية “رئيس الجمهورية برهم صالح،وصل اليوم الخميس ، الى المملكة الاردنية الهاشمية.

وكان في مقدمة مستقبلي سيادة رئيس الجمهورية العاهل الاردني جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الاردني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني، ومستشار جلالة الملك للاتصال والتنسيق، ومدير المخابرات العامة، وأمين عمان، والسفير الأردني في بغداد، والسفيرة العراقية في عمان وأركان السفارة.

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