2019/05/23 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس كشف مدير لجنة التراخيص في الاتحاد العراقي لكرة القدم، سيف عادل، اليوم الخميس، ان الاتحاد الاسيوي أمهل الاندية العراقية حتى نهاية شهر آيار الجاري لتزويده ببعض المتطلبات القانونية الخاصة بنظام التراخيص، مبيناً ان الاتحاد سيعاقب من يخالف هذه التعليمات.وقال عادل في رسالة الى اندية الدوري الممتاز، اطلعت عليها “خطوة برس”، إنه

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الاتحاد الاسيوي يمهل الاندية العراقية اسبوعا لتزويده بمتطلبات الرخصة وكالة خطوة برس.

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