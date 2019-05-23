رئيس الجمهورية يصل الى عمان

2019/05/23 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الى عمان في زيارة للمملكة الاردنية الهاشمية.وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الجمهورية العاهل الاردني جلالة الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء ، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين وعدد من المسؤولين الاردنيين والسفيرة العراقية في عمان وأركان السفارة.

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