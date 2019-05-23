امانة مجلس الوزراء تطالب بتزويدها باسماء المناسبين لاشغال المناصب العليا (وثيقة)

2019/05/23 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جميع مؤسسات الدولة بتزويدها بالاسماء التي يروها مناسبة لادارة المناصب العليا التي تدار حاليا بالوكالة.

وفي ادناه نسخة من الوثيقة التي حصلت عليها السومرية نيوز بهذا الشأن..

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