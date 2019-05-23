ايران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة

2019/05/23 | 18:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية عن مسؤول قوله الخميس إن إيران لن تجري محادثات مع الولايات المتحدة "باي شكل من الاشكال" طالما لم يتم احترام حقوق الجمهورية الإسلامية.

وقال كيوان خسروي المتحدث باسم المجلس الأعلى للامن القومي "قلنا بصراحة إن الطريق سيبقى كما هو طالما لم تتغير السلوكيات ولم يتم تأمين حقوق البلاد ولم يتحول المسار من التبجحات الى الخطوات العملية، لن يكون هناك تفاوض بأي شكل من الأشكال"، وفقا لوكالة "ارنا".

وأشار إلى "تزايد زيارات مسؤولي مختلف الدول الى ايران وبعض هؤلاء المسؤولين يمثل أميركا والبعض منها يعلن عنه لوسائل الاعلام وجزء من الزيارات يبقى سرياً ايضاً"، بحسب المصدر.

وأضاف انه "بناء على السياسيات المبدئية للجمهورية الاسلامية فإنه جرى إبلاغهم ومن دون استثناء رسالة قوة ومنطق ومقاومة وصمود الشعب الإيراني".

وكان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبدالله قام الاثنين بزيارة طهران التي وصلها المدير السياسي بوزارة الخارجية الألمانية ينس بلوتنر الخميس.

وقد لعبت سلطنة عمان دوراً حاسماً في جمع المفاوضين الإيرانيين والأميركيين لمحادثات تمهيدية أدت في النهاية إلى إبرام اتفاق حول الملف النووي الايراني 2015 مع القوى الكبرى.



لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحب من الاتفاق في ايار/مايو 2018 وأعاد فرض العقوبات التي تم رفعها في مقابل تراجع إيران عن برنامجها النووي.

وتصاعد التوتر بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة بعد أن صنفت واشنطن الحرس الثوري "منظمة إرهابية أجنبية".

كما نشرت الولايات المتحدة حامة طائرات وقاذفات من طراز "بي 52" في الخليج بسبب "تهديدات" إيرانية غير محددة.

بدورها، تخلت إيران عن جزء من التزاماتها بموجب الاتفاق النووي وحددت مهلة للاطراف الاخرى المتمسكة بالاتفاق من ان يكون هناك المزيد إذا لم يعملوا على التخفيف من العقوبات.

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