لاعب جديد يغيب عن اسود الرافدين في مباراة تونس

2019/05/23 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..كشف المدير الاداري للمنتخب الوطني، باسل كوركيس، الخميس، عن غياب لاعب جديد عن صفوف اسود الرافدين في مباراة تونس الودية.وقال كوركيس لـ / المعلومة/ إن “لاعب نادي هوبرو الدنماركي، فرانس بطرس سيغيب عن مباراة تونس الودية بعد عودة الإصابة له قبل ايّام في الدوري الدنماركي”.وأوضح أن “بطرس سيحتاج الى راحة إضافية […]

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