2019/05/23 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قوات الرد السريع ،اليوم الخميس، العثور على مضافتين تابعتين لعصابات داعش الارهابية تحتويان على صواريخ ومتقجرات في منطقة الداينية التابعة الى محافظة ديالى .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قوات الرد السريع تعثر على مضافتين ومتفجرات في منطقة الداينية بمحافظة ديالى ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قوات الرد السريع تعثر على مضافتين ومتفجرات في منطقة الداينية بمحافظة ديالى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).