رئيس الجمهورية يصل عمان والعاهل الاردني في مقدمة المستقبلين

2019/05/23 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس الى المملكة الاردنية الهاشمية

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