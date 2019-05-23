الحدود والحسين يتعادلان سلبيا

2019/05/23 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حسم التعادل السلبي لقاء فريقي الحدود والحسين والتي أقيمت مساء اليوم في ملعب التاجي لحساب الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز.الشوط الأول كان سلبيا بكل شيء ولم يشهد سوى هجمة واحد لفريق الحسين أضاعها اللاعب علي كريم، ولم يوفق فريق الحدود في الشوط الثاني باستثمار الكم الهائل من الفرص التي سنحت له طيل شوطي […]

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