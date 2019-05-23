نجم أتلتيكو مدريد يودع الفريق بعد 350 مباراة

2019/05/23 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة ودع ظهير أتلتيكو مدريد خوانفران توريس فريقه وصيف بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، بعدما خاض في صفوفه أكثر من 350 مباراة منذ العام 2011.وفي فعالية أقيمت في قاعة المؤتمرات الصحافية بملعب “واندا متروبوليتانو”، قال اللاعب البالغ 34 عاما: “هذه أيامي الأخيرة مع أتلتيكو، وآمل في أن أعود قريبا، إنه بيتي، […]

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