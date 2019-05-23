مكتب الحلبوسي: عرض قانون المحكمة الاتحادية للقراءة الثانية في الجلسة المقبلة

2019/05/23 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مكتب رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عرض مشروع قانون المحكمة الاتحادية للقراءة الثانية في جلسة البرلمان المقبلة.

وذكر بيان له تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "بناءً على طلب المحكمة الاتحادية العليا من مجلس النواب بتشريع مادة بديلة ضمن قانون المحكمة المعروض أمام المجلس؛ نظرا لحدوث فراغ قانوني وتشريعي، وذلك بعد الحكم الصادر من المحكمة بعدم دستورية المادة 3 من القانون الذي أصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم 30 سنة 2005 ونصها: تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيحٍ من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية في الإقليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة {هــ} من المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية".ووجه رئيس مجلس النواب بحسب البيان "بالمضي والاسراع بالإجراءات التشريعية؛ لإقرار قانون المحكمة الذي طال انتظاره، ومعالجة الفراغ الدستوري؛ إعمالًا لأحكام المادة {92/ ثانيا} من الدستور، وعرض القراءة الثانية لمشروع القانون بالجلسة المقبلة".انتهى

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