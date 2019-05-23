2019/05/23 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحديد موعد زمني

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء العراقي يطالب مؤسسات الدولة بالتعاون لإنهاء "التعيينات بالوكالة" قبل 30 حزيران) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء العراقي يطالب مؤسسات الدولة بالتعاون لإنهاء "التعيينات بالوكالة" قبل 30 حزيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).