رئاسة البرلمان تدرس قرارات منع الاستيراد وتفعيل المنتج المحلي 

2019/05/23 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، الخميس، بعقد جلسة حوارية بعد عيد الفطر مباشرة، يرعاها مجلس النواب وبمشاركة لجنتي الزراعة، والاقتصاد والاستثمار النيابية، و حضور جميع الجهات والقطاعات والشخصيات والاتحادات ذات العلاقة، تهدف الى وضع حلول واقعية وقرارات ملزمة بشأن موضوع الاستيراد وتفعيل المنتج الوطني.وذكر المكتب الاعلامي للكعبي في بيان […]

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