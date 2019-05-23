الحلبوسي يوجه بالمضي بإجراءات إقرار قانون المحكمة الاتحادية

2019/05/23 | 19:20

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بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، بالإسراع في الإجراءات التشريعية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية، وعرض القراءة الثانية له في الجلسة المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان، إن "المحكمة الاتحادية العليا طلبت من مجلس النواب تشريع مادة بديلة ضمن قانون المحكمة المعروض أمام المجلس؛ نظرا لحدوث فراغ قانوني وتشريعي، وذلك بعد الحكم الصادر من المحكمة بعدم دستورية المادة (3) من القانون الذي أصدرته السلطة الوطنية بالأمر التشريعي رقم (30) سنة 2005".

وأضاف البيان، أن نص المادة يتضمن: "تتكون المحكمة الاتحادية العليا من رئيس وثمانية أعضاء يجري تعيينهم من مجلس الرئاسة بناءً على ترشيحٍ من مجلس القضاء الأعلى بالتشاور مع المجالس القضائية في الإقليم وفق ما هو منصوص عليه في الفقرة (هــ) من المادة الرابعة والأربعين من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية".

ووجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بناءً على طلب المحكمة الاتحادية، بحسب البيان بـ"بالمضي والاسراع بالإجراءات التشريعية؛ لإقرار قانون المحكمة الذي طال انتظاره، ومعالجة الفراغ الدستوري؛ إعمالًا لأحكام المادة (92/ ثانيا) من الدستور، وعرض القراءة الثانية لمشروع القانون بالجلسة المقبلة".

بغداد اليوم- بغداد

وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس، الى العاصمة الاردنية عمان.

وقال مكتب صالح في بيان تلتقه "بغداد اليوم"، إن الاخير "وصل اليوم، الى المملكة الاردنية الهاشمية، وكان في مقدمة مستقبليه العاهل الاردني الملك عبد

بغداد اليوم _ الديوانية

اتفقت كتل بدر والدعوة والحكمة وصادقون في مجلس محافظة الديوانية على عدة قرارات للحد من "الفساد وتصحيح مسار الحكومة المحلية للمحافظة".

وأظهرت وثائق حصلت (بغداد اليوم) على نسخة منها، توقيع هذه الكتل على عدة قرارات

بغداد اليوم _ أربيل

بحث زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، ورئيس إئتلاف الوطنية إياد علاوي، اليوم الخميس، آخر المستجدات والتطورات في المنطقة.

وقال المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان، إن الأخير "إستقبل، اليوم، في صلاح الدين، اياد

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