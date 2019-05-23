رئيس الجمهورية يصل عمان والعاهل الاردني في مقدمة المستقبلين

2019/05/23 | 19:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]وصل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الخميس، الى المملكة الاردنية الهاشمية.

وكان في مقدمة مستقبلي رئيس الجمهورية العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء الاردني، ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني، ومستشار الملك للاتصال والتنسيق، ومدير المخابرات العامة، وأمين عمان، والسفير الأردني في بغداد، والسفيرة العراقية في عمان وأركان السفارة.

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