اخر جلسات الاسبوع.. تداولات البورصة العربية

2019/05/23 | 19:32

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العهد نيوز- متابعة

شهدت البورصة السعودية هبوطا حادا، اليوم الخميس، مع تراجع أسهم البنوك وشركات البتروكيماويات، وسط انخفاض أسعار النفط، بينما أغلقت البورصة المصرية على ارتفاع.

وتراجع

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