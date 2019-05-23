الجيش السوري بمساعدة سلاح الجو الروسي يكبد المسلحين خسائر جسيمة

2019/05/23 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن مسلحي جبهة النصرة يحاولون منذ أمس السيطرة على بلدة كفر نبودة، مؤكدة أنهم تكبدوا خسائر في الأرواح والمعدات.وقال بيان، أن "مائة واربعين مسلحا قُتلوا، ودُمرت دبابتان و3 راجمات للصواريخ تابعة لهم، مشيرة إلى أن الجيش السوري وبدعم من سلاح الجو الروسي يواصل التصدي للهجوم، الذي يشنه مسلحو جبهة النصرة".

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام سورية أن الجيش السوري يخوض معارك شرسة مع المسلحين في ريف حماة.

يذكر ان الجيش السوري قد بدأ مؤخرا عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكن خلالها من استعادة عدد من البلدات والتلال الاستراتيجية، التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق.



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