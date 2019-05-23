إسرائيل تستعد لشن الحرب على لبنان

2019/05/23 | 19:36

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(المستقلة)..قالت قناة إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي يستعد للدخول في حرب جديدة في الشمال، هي الثالثة مع حزب الله.

وذكرت القناة الإسرائيلية الـ”13″، في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء، أن الجيش الإسرائيلي يستعد للدخول في مواجهة مرجحة في الجبهة الشمالية مع لبنان، وبأنه حدد بالفعل بنك الأهداف له، والممثل في الجنوب اللبناني.

وأفادت القناة الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي يؤمن بأنه أضاع فرصة طيبة خلال حرب لبنان الثانية، التي وقعت في صيف العام 2006، وبأن قوات الجيش باتت أكثر استعدادا لمواجهة لبنان وحزب الله مرة أخرى، رغم وجود ثغرات أو إخفاقات عسكرية واضحة.

وأوردت عبر نشرها لشريط فيديو أجراه مراسلها العسكري، ألون بن ديفيد، أنه كان هناك حوالي 260 هدفا لبنانيا فقط خلال الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان (صيف 2006)، في حين وضع الجيش الإسرائيلي بنك أهداف محتمل، خلال الحرب الثالثة المقبلة، وهو ما يزيد عن ألفي هدف لبناني.

وأضافت القناة الإسرائيلية عبر موقعها الإلكتروني، أن الجيش الإسرائيلي استعد عبر تكثيف الهجمات الإسرائيلية وإسراعها، مقارنة بحرب 2006، ولكنها أوضحت أن الجيش الإسرائيلي يخشى الدخول في حرب برية مع لبنان، وهو ما لا تكتمل بدونه الحرب على لبنان ـ على حد قول القناة.

وأشارت، إلى أنه في حال دخول الجيش الإسرائيلي الحرب فعليا مع لبنان، فإن الأخيرة سوف تتكبد خسائر فادحة، لكنها أوضحت أن لدى حزب الله اللبناني قدرات عسكرية كبيرة، زادت بأضعاف مقارنة بتلك القدرات إبان عام 2006، فضلا عن أن الجيش الإسرائيلي تعلم كثيرا من حربيه الأولى (الاجتياح الإسرائيلي للبنان، في العام 1982) والثانية (تموز 2006) مع لبنان.

ونقلت القناة الإسرائيلية على لسان الجنرال يتسحاق بريك، مسؤول الشكاوى السابق بالجيش الإسرائيلي، أن قواته العسكرية لا يمكنها دخول حرب برية حقيقية، كونها ليست على استعداد تام لهذه الحرب، وربما في مسألة العقيدة القتالية الإسرائيلية أيضا، وفي قوة الردع التي باتت تتآكل.

المصدر: سبوتنيك

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