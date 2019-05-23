اعتقال قيادي بارز في داعش الاجرامي غربي الانبار  

2019/05/23 | 19:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الخميس، بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية استباقية غربي الانبار .وقال المصدر في تصريح لوكالة/المعلومة/ ان ” القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من قضاء عنه غربي الانبار، تمكنت من خلالها […]

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