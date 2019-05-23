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اعتقال قيادي بارز في داعش الاجرامي غربي الانبار  


اعتقال قيادي بارز في داعش الاجرامي غربي الانبار  
2019/05/23 | 19:36
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..

افاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار ،الخميس،  بان القوات الامنية تمكنت من اعتقال قيادي بارز في تنظيم داعش الاجرامي بعملية امنية استباقية غربي الانبار  .

وقال المصدر في تصريح لوكالة/المعلومة/ ان ” القوات الامنية شرعت بحملة دهم وتفتيش واسعة النطاق استهدفت مناطق مختلفة من قضاء عنه غربي الانبار، تمكنت من خلالها […]

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