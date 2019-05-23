محافظ الديوانية يعلن اتفاقا مع هندسة الحشد استعدادا للموسم الزراعي

2019/05/23 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن محافظ الديوانية سامي الحسناوي، الخميس، الاتفاق مع مديرية الهندسة في هيئة الحشد الشعبي على خطة لكري وتطهير المبازل استعدادا للموسم الزراعي الجديد.وقال الحسناوي في لقائه المعاون التنفيذي لهيئة الحشد نعمة الكوفي، إن "محافظة الديوانية اتفقت مع هندسة الحشد الشعبي على خطة طموحة من أجل كري وتطهير المبازل استعدادا للموسم الزراعي الجديد، مشيدا "بتوجيه ...

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