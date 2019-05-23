وزارة الصحة والبيئة تشيد بجهود الحشد الشعبي في مكافحة المتفجرات والألغام

2019/05/23 | 19:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد المدير العام في دائرة شؤون الألغام في وزارة الصحة والبيئة المهندس خالد رشاد، الخميس، بجهود هيئة الحشد الشعبي في معالجة المتفجرات والألغام والتزامها بالمعايير الدولية.واكد رشاد أثناء لقائه عددا من متدربي مديرية مكافحة المتفجرات في هيئة الحشد بعد اجتيازهم دورة تدريبية نظمتها دائرته، انه "انطلاقاً من مساعي دائرة شؤون الألغام باتجاه بناء القدرات ...

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