مجلس مكافحة الفساد يعقد جلسته برئاسة عبد المهدي.. هذه مقرراته

2019/05/23 | 19:51

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بغداد اليوم- بغداد

عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد، اليوم الخميس، جلسته الـ12 برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهد...





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