استشهاد وإصابة عدد من المدنيين بتفجير سيارة مفخخة في القائم

2019/05/23 | 19:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخلية في بيان، تلقت، الغدير، نسخة منه، إن "عجلة مفخخة نوع كيا حمل مركونة في منطقة الكرابلة بقضاء القائم غربي محافظة الانبار انفجرت عصر اليوم الخميس".الى ذلك أعلن قائممقام القائم بمحافظة الأنبار أحمد الدليمي، الخميس، عن استشهاد وإصابة ثلاثة اشخاص بانفجار سيارة مفخخة في القضاء.وقال الدليمي في تصريح صحفي، تابعته الغدير، إن "سيارة مفخخة مركونة انفجرت، عصر اليوم، في مرآب منطقة الكرابلة في القائم".وأضاف الدليمي أن الانفجار تسبب باستشهاد شخصين وإصابة ثالث بجروح.انتهى.ص.هـ.ح.

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