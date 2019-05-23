2019/05/23 | 19:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان، الخميس، توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط.وقال الغضبان، في بيـان وتلقته وكالة صدى، لدى لقائه ممثلين عن الخريجين المعتصمين امام مقر الوزارة إن “الوزارة قد عملت على توفير 300 فرصة عمل في الوقت الحالي بصيغة التعاقد مع شركة نفط البصرة وفق القرار

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تعلن توفير 300 درجة وظيفية لخريجي كليات هندسة النفط وكالة صدى الاعلام للانباء.

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