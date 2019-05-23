مجلس مكافحة الفساد يوجه بإحالة ملف تهريب سعات الانترنت على مستشارية الأمن الوطني

2019/05/23 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته الثانية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي

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