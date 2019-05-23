2019/05/23 | 20:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اختتام بطولة المحيبس لمناطق مركز قضاء القرنة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: zUA-HaAg8_M
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اختتام بطولة المحيبس لمناطق مركز قضاء القرنة #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اختتام بطولة المحيبس لمناطق مركز قضاء القرنة #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).