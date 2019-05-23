2019/05/23 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد المجلس الاعلى لمكافحة الفساد جلسته الثانية عشرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي.وثمن المجلس اصدار مجلس الوزراء قرار سحب يد كل موظف محال الى القضاء بقضية او اكثر بناءً على توصية المجلس الاعلى لمكافحة الفساد والذي يأتي تعزيزا للدولة وهيبتها واحتراماً لإجراءاتها في مكافحة الفساد.واطلع المجلس على طلب المجلس الوزاري للأمن الوطني […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي يراس جلسة جديدة للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي يراس جلسة جديدة للمجلس الاعلى لمكافحة الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).