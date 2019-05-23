الحلبوسي يوجه بالاسراع تشريعيا باقرار قانون المحكمة الاتحادية

2019/05/23 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بسرعة الاجراءات التشريعية لاقرار قانون المحكمة الاتحادية .وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس انه :بناءً على طلب المحكمة الاتحادية العليا من مجلس النواب بتشريع مادة بديلة ضمن قانون المحكمة المعروض أمام المجلس؛ نظرا لحدوث فراغ قانوني وتشريعي، وذلك بعد الحكم الصادر من المحكمة بعدم دستورية المادة (3) من […]

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