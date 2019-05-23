القبض على 4 متهمين بالخطف وتعاطي المخدرات في السليمانية

2019/05/23 | 20:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ السليمانية اكد المتحدث باسم شرطة السليمانية سركوت احمد، الخميس، ان القوات الامنية القت القبض على 4 متهمين بعدة بالخطف وتعاطي المخدرات.وذكر احمد لمراسل /المعلومة/، ان “الشرطة المحلية تمكنت وبعد معلومات استخبارية من القاء القبض على 4 اشخاص متهمين بعمليات خطف وتعاطي المخدرات وسط المحافظة”.واضاف ان “المتهمين نقلوا الى احد المراكز الامنية للتحقيق […]

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