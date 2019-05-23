الشيخ قيس الخزعلي:المقاومة حق مشروع وهي ليست معارك فقط بل بناء ثقافي ومعرفي

2019/05/23 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الأمين قيس الخزعلي: المقاومة حق مشروع وهي ليست معارك فقط بل بناء ثقافي ومعرفي .المصدر قناة العهد

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