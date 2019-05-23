2019/05/23 | 20:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ الأمين قيس الخزعلي: أنا أول من طالب بحصر السلاح بيد الدولة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الشيخ قيس الخزعلي:أنا أول من طالب بحصر السلاح بيد الدولة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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